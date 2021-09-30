Лунный гороскоп на 30 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 30 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Рак.

Период лунного Рака поспособствует успешному завершению текущих дел. В работе желательно не рисковать, а идти по дорогам, хорошо известным вам. Астрологи не советуют заниматься в четверг любыми финансовыми вопросами.

Поскольку в это время повышается эмоциональная чувствительность, следует более тактично и внимательно относиться к близким людям.

Наступил двадцать третий лунный день, его желательно провести в домашней и расслабленной атмосфере. Не стоит требовать от себя сегодня слишком многого. Постарайтесь посвятить время делам, помогающим вам найти умиротворение и спокойствие.