Лунный гороскоп на 1 октября 2021 года для всех знаков Зодиака

1 октября 2021 09:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 1 октября 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Рак.

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Период лунного Рака поспособствует успешному завершению текущих дел. В работе желательно не рисковать, а идти по дорогам, хорошо известным вам. Астрологи не советуют заниматься в четверг любыми финансовыми вопросами. 

Поскольку в это время повышается эмоциональная чувствительность, следует более тактично и внимательно относиться к близким людям.

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Наступил двадцать третий лунный день, его желательно провести в домашней и расслабленной атмосфере. Не стоит требовать от себя сегодня слишком многого. Постарайтесь посвятить время делам, помогающим вам найти умиротворение и спокойствие. 

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