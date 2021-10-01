Лунный гороскоп на 1 октября 2021 года для всех знаков Зодиака
1 октября 2021 09:10
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Рак.
Читайте такжеПавел Глоба назвал знаки Зодиака, которые улучшат свое материальное положение до конца неделиПериод лунного Рака поспособствует успешному завершению текущих дел. В работе желательно не рисковать, а идти по дорогам, хорошо известным вам. Астрологи не советуют заниматься в четверг любыми финансовыми вопросами.
Поскольку в это время повышается эмоциональная чувствительность, следует более тактично и внимательно относиться к близким людям.