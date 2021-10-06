Лунный гороскоп на 6 октября 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 6 октября 2021 года для всех знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Весы.

Период лунных Весов является подходящим временем для отдыха и релакса, особенно если вы активно работали на протяжении нескольких дней. Быстро разрешаются дела, которые вы начали накануне, деловое сотрудничество продвигается хорошо.

Можно долгое время колебаться между всеми «за» и «против», выискивать как достоинства, так и недостатки.

Наступил тридцатый лунный день, он подходит для подведения месячных итогов, желательно завершить дела до старта нового лунного цикла. Ничего не стоит затевать в этот день. Можно отпустить свои обиды и помириться с теми, кто вам дорог.