Лунный гороскоп на 6 октября 2021 года для всех знаков Зодиака

6 октября 2021 00:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 6 октября 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 6 октября 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Весы.

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Период лунных Весов является подходящим временем для отдыха и релакса, особенно если вы активно работали на протяжении нескольких дней. Быстро разрешаются дела, которые вы начали накануне, деловое сотрудничество продвигается хорошо.

Можно долгое время колебаться между всеми «за» и «против», выискивать как достоинства, так и недостатки. 

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Наступил тридцатый лунный день, он подходит для подведения месячных итогов, желательно завершить дела до старта нового лунного цикла. Ничего не стоит затевать в этот день. Можно отпустить свои обиды и помириться с теми, кто вам дорог.

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