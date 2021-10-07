Лунный гороскоп на 7 октября 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 7 октября 2021 года для всех знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Весы.

Период лунных Весов является подходящим временем для ненавязчивой работы или полноценного отдыха. Вам необходимо восстановиться и набраться сил, время для подвигов придет скоро, но пока оно еще не наступило. Пока готовьтесь.

Неплохой и довольно плодотворный период для делового сотрудничества.

Наступил второй лунный день, его желательно провести максимально полезно и продуктивно. Может начать новый цикл упражнений или, например, лечебного голодания. Не стоит браться за дела, в успехе которых вы пока не совсем уверены.