Лунный гороскоп на 7 октября 2021 года для всех знаков Зодиака

7 октября 2021 00:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 7 октября 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 7 октября 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Весы.

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Период лунных Весов является подходящим временем для ненавязчивой работы или полноценного отдыха. Вам необходимо восстановиться и набраться сил, время для подвигов придет скоро, но пока оно еще не наступило. Пока готовьтесь.

Неплохой и довольно плодотворный период для делового сотрудничества. 

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Наступил второй лунный день,  его желательно провести максимально полезно и продуктивно. Может начать новый цикл упражнений или, например, лечебного голодания. Не стоит браться за дела, в успехе которых вы пока не совсем уверены. 

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