Лунный гороскоп на 8 октября 2021 года для всех знаков Зодиака

8 октября 2021 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 8 октября 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 8 октября 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Скорпион.

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Период лунного Скорпиона считается временем принятия самых ответственных решений, способных изменить вашу жизнь. Постарайтесь в работе сконцентрироваться на сути, не стоит быть излишне самокритичным к себе. 

Можно смело браться за новые начинания, разрабатывать бизнес-планы новых проектов.

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Наступил третий лунный день. День борьбы, агрессивности и напора. Обострение конфликтов даже между близкими людьми. Чтобы не накалять атмосферу и не портить настроение ни себе, ни окружению, желательно приложить максимум стараний для подавления негативных эмоций.

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