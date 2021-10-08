Лунный гороскоп на 8 октября 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 8 октября 2021 года для всех знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Скорпион.

Период лунного Скорпиона считается временем принятия самых ответственных решений, способных изменить вашу жизнь. Постарайтесь в работе сконцентрироваться на сути, не стоит быть излишне самокритичным к себе.

Можно смело браться за новые начинания, разрабатывать бизнес-планы новых проектов.

Наступил третий лунный день. День борьбы, агрессивности и напора. Обострение конфликтов даже между близкими людьми. Чтобы не накалять атмосферу и не портить настроение ни себе, ни окружению, желательно приложить максимум стараний для подавления негативных эмоций.