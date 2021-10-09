Лунный гороскоп на 9 октября 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 9 октября 2021 года для всех знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Скорпион.

Период лунного Скорпиона подходит для принятия ответственных решений. Голова работает на все 100%, вы без труда анализируете и концентрируетесь на сути. Проблемой может стать излишне высокий уровень критичности по отношению к себе.

Все обязательства, которые вы на себя возьмете, окажутся посильными.

Наступил четвертый лунный день. он поможет вам удачно провести переговоры, используя дипломатические рычаги. При принятии решений необходимо не использовать поверхностные суждение, поскольку так вы не сможете противостоять авантюризму.