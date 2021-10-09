Лунный гороскоп на 9 октября 2021 года для всех знаков Зодиака
9 октября 2021 00:10
Лунный гороскоп на 9 октября 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Скорпион.
Читайте такжеПавел Глоба назвал знаки Зодиака, которые улучшат свое материальное положение до конца неделиПериод лунного Скорпиона подходит для принятия ответственных решений. Голова работает на все 100%, вы без труда анализируете и концентрируетесь на сути. Проблемой может стать излишне высокий уровень критичности по отношению к себе.
Все обязательства, которые вы на себя возьмете, окажутся посильными.