Лунный гороскоп на 9 октября 2021 года для всех знаков Зодиака

9 октября 2021 00:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 9 октября 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 9 октября 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Скорпион.

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Период лунного Скорпиона подходит для принятия ответственных решений. Голова работает на все 100%, вы без труда анализируете и концентрируетесь на сути. Проблемой может стать излишне высокий уровень критичности по отношению к себе.

Все обязательства, которые вы на себя возьмете, окажутся посильными.  

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Наступил четвертый лунный день. он поможет вам удачно провести переговоры, используя дипломатические рычаги. При принятии решений необходимо не использовать поверхностные суждение, поскольку так вы не сможете противостоять авантюризму. 

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