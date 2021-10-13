Лунный гороскоп на 13 октября 2021 года для всех знаков Зодиака

13 октября 2021 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 13 октября 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 13 октября 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Козерог.

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Период лунного Козерога может принести вам проблемы в денежных вопросах. Велика вероятность задержки в получении прибыли. В бизнесе возможны убытки. Если есть возможность, перенесите важные дела.

Решение вопросов с недвижимостью, а также всевозможные организаторские дела должны пройти без особых серьезных осложнений.

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Наступил седьмой лунный день,  при условии высокого уровня внимательности и ответственного отношения к сказанным словам этот период будет весьма плодотворным для деловой активности. Возникшие накануне идеи могут получить весомую поддержку со стороны других людей.

Напомним, 

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