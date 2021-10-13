Лунный гороскоп на 13 октября 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 13 октября 2021 года для всех знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Козерог.

Период лунного Козерога может принести вам проблемы в денежных вопросах. Велика вероятность задержки в получении прибыли. В бизнесе возможны убытки. Если есть возможность, перенесите важные дела.

Решение вопросов с недвижимостью, а также всевозможные организаторские дела должны пройти без особых серьезных осложнений.

Наступил седьмой лунный день, при условии высокого уровня внимательности и ответственного отношения к сказанным словам этот период будет весьма плодотворным для деловой активности. Возникшие накануне идеи могут получить весомую поддержку со стороны других людей.

Напомним,