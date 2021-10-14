Лунный гороскоп на 14 октября 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 14 октября 2021 года для всех знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Водолей.

Период лунного Водолея не подходит для обращений к государственным органам или высшему руководству. Зато можно с пользой для себя поучаствовать в собраниях, конференциях или, например, записаться на курсы.

Это время идеально подходит для любой умственной и творческой деятельности.

Наступил восьмой лунный день, он может быть сложным для общения с сослуживцами или партнерами. Старые незавершенные дела имеют тенденцию всплывать именно в этот день и отнимать как никогда много сил и времени. День удачен для путешествий, поездок, переезда на новое место.