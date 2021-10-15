Лунный гороскоп на 15 октября 2021 года для всех знаков Зодиака

15 октября 2021 00:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 15 октября 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 15 октября 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Водолей.

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Период лунного Водолея является не самым благоприятным временем для решения любых профессиональных вопросов. Поскольку грядут длинные выходные, желательно работу отложить до понедельника и заняться любимыми делами.

Общение пройдет без проблем, если вы будете сдерживать беспочвенное раздражение. 

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Наступил девятый, он может показаться вам сложным в первой половине дня. Но проблемы, появившиеся на горизонте, исчезнут уже через несколько часов. Не стоит переживать о них, проведите время в свое удовольствие, займитесь усовершенствованием своих навыков, например. 

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