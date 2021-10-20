Лунный гороскоп на 20 октября 2021 года для всех знаков Зодиака
20 октября 2021 00:10
Лунный гороскоп на 20 октября 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Овен.
Читайте такжеПавел Глоба назвал знаки Зодиака, которые улучшат свое материальное положение до конца неделиПериод лунного Овна несет в себе определенную опасность, поскольку осложняет контроль за своими эмоциями и увеличивает вероятность эксцентричных поступков. Работайте над своей сдержанностью, чтобы не пришлось затем иметь дело с последствиями.
С коллегами возможны недопонимания.