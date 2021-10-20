Лунный гороскоп на 20 октября 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 20 октября 2021 года для всех знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Овен.

Период лунного Овна несет в себе определенную опасность, поскольку осложняет контроль за своими эмоциями и увеличивает вероятность эксцентричных поступков. Работайте над своей сдержанностью, чтобы не пришлось затем иметь дело с последствиями.

С коллегами возможны недопонимания.

Наступил четырнадцатый лунный день, он является благоприятным для любых начинаний. Астрологи отмечают: можно смело продвигать свои идеи, даже если раньше окружающие относились к вашим идеям прохладно.