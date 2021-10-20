Лунный гороскоп на 20 октября 2021 года для всех знаков Зодиака

20 октября 2021 00:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 20 октября 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 20 октября 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Овен.

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Период лунного Овна несет в себе определенную опасность, поскольку осложняет контроль за своими эмоциями и увеличивает вероятность эксцентричных поступков. Работайте над своей сдержанностью, чтобы не пришлось затем иметь дело с последствиями. 

С коллегами возможны недопонимания.

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Наступил четырнадцатый лунный день, он является благоприятным для любых начинаний. Астрологи отмечают: можно смело продвигать свои идеи, даже если раньше окружающие относились к вашим идеям прохладно. 

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