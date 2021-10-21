Лунный гороскоп на 21 октября 2021 года для всех знаков Зодиака

21 октября 2021 00:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 21 октября 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 21 октября 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Рассказываем, что принесет четверг, 21 октября.

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Период лунного Тельца подходит для работы над материальной стабильностью. Можно проводить разноплановые финансовые операции, однако предпочтение желательно отдать тем, которые вы считаете надежными.

Вложения приведут к получению дохода, хорошо продвигаются дела, связанные с недвижимостью.

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Наступил пятнадцатый лунный день, его астрологи связывают с искушениями. События будут зависеть от выбранной реакции на определенные раздражители. Судьба может привести вас к неожиданным выводам или открытиям, однако опасаться их не стоит. 

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