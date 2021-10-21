Лунный гороскоп на 21 октября 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 21 октября 2021 года для всех знаков Зодиака

Рассказываем, что принесет четверг, 21 октября.

Период лунного Тельца подходит для работы над материальной стабильностью. Можно проводить разноплановые финансовые операции, однако предпочтение желательно отдать тем, которые вы считаете надежными.

Вложения приведут к получению дохода, хорошо продвигаются дела, связанные с недвижимостью.

Наступил пятнадцатый лунный день, его астрологи связывают с искушениями. События будут зависеть от выбранной реакции на определенные раздражители. Судьба может привести вас к неожиданным выводам или открытиям, однако опасаться их не стоит.