Лунный гороскоп на 22 октября 2021 года для всех знаков Зодиака

22 октября 2021 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 22 октября 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 22 октября 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Рассказываем, что принесет пятница, 22 октября.

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Период лунного Тельца связан с материальной стабильностью, в работе астрологи настоятельно советуют проявлять настойчивость и усердие. Только так, честным трудом, вы сможете добиться благоприятных результатов. 

Хорошо идут дела, связанные с недвижимостью и любыми другими имущественными вопросами, включая операции с художественными ценностями.

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Наступил шестнадцатый лунный день, довольно гармоничный. Все находится в равновесии. Возможен незначительный переизбыток сил, который лучше всего направить в творческое русло или на физическую нагрузку, иначе энергия может найти выход в необдуманных поступках.

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