Лунный гороскоп на 22 октября 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 22 октября 2021 года для всех знаков Зодиака

Рассказываем, что принесет пятница, 22 октября.

Период лунного Тельца связан с материальной стабильностью, в работе астрологи настоятельно советуют проявлять настойчивость и усердие. Только так, честным трудом, вы сможете добиться благоприятных результатов.

Хорошо идут дела, связанные с недвижимостью и любыми другими имущественными вопросами, включая операции с художественными ценностями.

Наступил шестнадцатый лунный день, довольно гармоничный. Все находится в равновесии. Возможен незначительный переизбыток сил, который лучше всего направить в творческое русло или на физическую нагрузку, иначе энергия может найти выход в необдуманных поступках.