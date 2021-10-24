Лунный гороскоп на 24 октября 2021 года для всех знаков Зодиака
24 октября 2021 00:20
Лунный гороскоп на 24 октября 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Луна находится в знаке Зодиака Близнецы.
Читайте такжеПавел Глоба назвал знаки Зодиака, которые улучшат свое материальное положение до конца неделиПериод луных Близнецов характеризуется повышенной энергичностью. При должном уровне упорства за этот день вы сможете многое успеть. Беритесь за работу, которую можно закончить до конца лунных суток.
В решении определенных задач следует доверять интуиции.