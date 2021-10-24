Лунный гороскоп на 24 октября 2021 года для всех знаков Зодиака

24 октября 2021 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 24 октября 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 24 октября 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Луна находится в знаке Зодиака Близнецы.

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Период луных Близнецов характеризуется повышенной энергичностью. При должном уровне упорства за этот день вы сможете многое успеть. Беритесь за работу, которую можно закончить до конца лунных суток.

В решении определенных задач следует доверять интуиции. 

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Наступил восемнадцатый лунный день, довольно неблагоприятный день, сопряженный с возникновением неожиданных проблем, для решения которых потребуется проявить максимальную благоразумность и сдержанность.

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