Лунный гороскоп на 24 октября 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 24 октября 2021 года для всех знаков Зодиака

Луна находится в знаке Зодиака Близнецы.

Период луных Близнецов характеризуется повышенной энергичностью. При должном уровне упорства за этот день вы сможете многое успеть. Беритесь за работу, которую можно закончить до конца лунных суток.

В решении определенных задач следует доверять интуиции.

Наступил восемнадцатый лунный день, довольно неблагоприятный день, сопряженный с возникновением неожиданных проблем, для решения которых потребуется проявить максимальную благоразумность и сдержанность.