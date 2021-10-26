Лунный гороскоп на 26 октября 2021 года для всех знаков Зодиака

26 октября 2021 00:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 26 октября 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 26 октября 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Луна находится в знаке Зодиака Рак.

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Период лунного Рака характеризуется спокойствием и высоким уровнем концентрации. Наконец, вы можете заняться делами, не требующими спешки и с максимальным уровнем внимания. Хорошо продвигаются юридические процессы. 

Не советуют астрологи в этот день давать людям деньги взаймы или самому кредитоваться. 

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Наступил двадцатый лунный день, он считается идеальным для различных практик, направленных на очищение, тренировку силы духу, прозрения. День желательно провести в уединении, так как нахождение в коллективе чревато конфликтными ситуациями.

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