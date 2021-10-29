Лунный гороскоп на 29 октября 2021 года для всех знаков Зодиака

29 октября 2021 00:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

Все статьи автора...

Лунный гороскоп на 29 октября 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 29 октября 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Луна находится в знаке Зодиака Лев.

Читайте такжеПавел Глоба назвал знаки Зодиака, которые улучшат свое материальное положение до конца недели
Период лунного Льва астрологи связывают с повышенной тягой к общению, авантюрным предприятиям и веселью. Однако очень важно в этот день контролировать себя, иначе можно пойти на необоснованный риск и проиграть.

Не советуют астрологи в этот день распоряжаться внушительными денежными суммами. 

Читайте такжеВыходные и праздники в октябре 2021 года в Украине
Наступил двадцать третий лунный день, он является весьма противоречивым. Некоторые люди могут столкнуться с травлей, гонениями и преследованиями. Возможно, вы ощутите ревность, однако на самом деле партнер не будет давать основания для подозрений. 

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

гороскоп Знаки Зодиака лунный гороскоп лунный гороскоп на день гороскоп 2021

Материалы по теме

Гороскоп на 29 октября 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 29 октября 2021 для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 28 октября 2021 года для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 28 октября 2021 года для всех знаков Зодиака
Магнитные бури 29 октября 2021 года в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури 29 октября 2021 года в Украине
Приключенческий боевик "Мортал Комбат". Турнир, решающий судьбу мира
Анонсы на ТВ

Приключенческий боевик "Мортал Комбат". Турнир, решающий судьбу мираЭксклюзив

Популярное на сайте

Холостячка-2: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 22.10.2021)

Холостячка-2: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 22.10.2021)
Холостячка-2: кто покинул проект в 6 выпуске от 22.10.2021

Холостячка-2: кто покинул проект в 6 выпуске от 22.10.2021
МастерШеф-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2021)

МастерШеф-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2021)
МАСКА 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образом Баяна

МАСКА 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образом Баяна

Популярное видео

Холостячка-2: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 22.10.2021)

Холостячка-2: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 22.10.2021)
МастерШеф-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2021)

МастерШеф-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2021)
Эксы-3: смотреть онлайн 7 выпуск от 26.10.2021

Эксы-3: смотреть онлайн 7 выпуск от 26.10.2021
Битва экстрасенсов-21: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 24.10.2021)

Битва экстрасенсов-21: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 24.10.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK