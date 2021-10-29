Лунный гороскоп на 29 октября 2021 года для всех знаков Зодиака
29 октября 2021 00:10
Лунный гороскоп на 29 октября 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Луна находится в знаке Зодиака Лев.
Читайте такжеПавел Глоба назвал знаки Зодиака, которые улучшат свое материальное положение до конца неделиПериод лунного Льва астрологи связывают с повышенной тягой к общению, авантюрным предприятиям и веселью. Однако очень важно в этот день контролировать себя, иначе можно пойти на необоснованный риск и проиграть.
Не советуют астрологи в этот день распоряжаться внушительными денежными суммами.