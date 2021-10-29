Лунный гороскоп на 29 октября 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 29 октября 2021 года для всех знаков Зодиака

Луна находится в знаке Зодиака Лев.

Период лунного Льва астрологи связывают с повышенной тягой к общению, авантюрным предприятиям и веселью. Однако очень важно в этот день контролировать себя, иначе можно пойти на необоснованный риск и проиграть.

Не советуют астрологи в этот день распоряжаться внушительными денежными суммами.

Наступил двадцать третий лунный день, он является весьма противоречивым. Некоторые люди могут столкнуться с травлей, гонениями и преследованиями. Возможно, вы ощутите ревность, однако на самом деле партнер не будет давать основания для подозрений.