Лунный гороскоп на 9 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака
9 ноября 2021 00:20
Лунный гороскоп на 9 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Луна находится в знаке Зодиака Козерог.
Читайте такжеПавел Глоба назвал знаки Зодиака, которые улучшат свое материальное положение до конца неделиПериод лунного Козерога является не самым удачным временем для обращения в властные структуры или надзорные органы. В денежных вопросах также не все гладко. Велика вероятность задержки в получении прибыли, возможны и неожиданные убытки.
С другой стороны, решение вопросов с недвижимостью, а также всевозможные организаторские дела должны пройти без особых серьезных осложнений.
Напомним,