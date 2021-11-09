Лунный гороскоп на 9 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 9 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака

Луна находится в знаке Зодиака Козерог.

Период лунного Козерога является не самым удачным временем для обращения в властные структуры или надзорные органы. В денежных вопросах также не все гладко. Велика вероятность задержки в получении прибыли, возможны и неожиданные убытки.

С другой стороны, решение вопросов с недвижимостью, а также всевозможные организаторские дела должны пройти без особых серьезных осложнений.

Продолжается пятый лунный день, пренебрежение собственными принципами и долговыми обязательствами, нерешительность и сомнительность могут привести к весьма существенным изменениям ваших планов и поставить крест на достижении ранее запланированных начинаний.

Напомним,