Лунный гороскоп на 9 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака

9 ноября 2021 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 9 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 9 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Луна находится в знаке Зодиака Козерог.

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Период лунного Козерога является не самым удачным временем для обращения в властные структуры или надзорные органы. В денежных вопросах также не все гладко. Велика вероятность задержки в получении прибыли, возможны и неожиданные убытки.

С другой стороны, решение вопросов с недвижимостью, а также всевозможные организаторские дела должны пройти без особых серьезных осложнений. 

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Продолжается пятый лунный день, пренебрежение собственными принципами и долговыми обязательствами, нерешительность и сомнительность могут привести к весьма существенным изменениям ваших планов и поставить крест на достижении ранее запланированных начинаний.

Напомним,

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