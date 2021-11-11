Лунный гороскоп на 11 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака

11 ноября 2021 00:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 11 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 11 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Луна находится в знаке Зодиака Водолей.

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Период лунного Водолея характеризуется проблемами в бизнесе и предпринимательстве. Зато активно продвигается интеллектуальная деятельность, особенно нацеленная на повышение собственных навыков. 

Возможен и даже вероятен творческий всплеск. 

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Продолжается седьмой лунный день, вы сможете провести его успешно, если продемонстрируете высокий уровень самоорганизованности. Ответственно подходите к любым делам, следует контролировать и сказанные близким слова. Не бойтесь просить о поддержке. 

Напомним,

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