Лунный гороскоп на 13 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака

13 ноября 2021 00:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 13 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 13 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Луна находится в знаке Зодиака Рыбы.

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Период лунных Рыб желательно потратить на активных отдых, осуществить увлекательное путешествие или, например, посвятить себя искусству. Юридические вопросы советуем отложить хотя бы на несколько дней.

Время благоприятно для мечтаний и планирования своего будущего. 

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Продолжается девятый лунный день, он является критическим, по мнению астрологов. Многим людям придется бороться с обманом и иллюзиями. Необходимо постараться сдержать себя, не выпускать на поверхность негативное отношение к окружающим людям. 

Напомним,

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