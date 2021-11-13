Лунный гороскоп на 13 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 13 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака

Луна находится в знаке Зодиака Рыбы.

Период лунных Рыб желательно потратить на активных отдых, осуществить увлекательное путешествие или, например, посвятить себя искусству. Юридические вопросы советуем отложить хотя бы на несколько дней.

Время благоприятно для мечтаний и планирования своего будущего.

Продолжается девятый лунный день, он является критическим, по мнению астрологов. Многим людям придется бороться с обманом и иллюзиями. Необходимо постараться сдержать себя, не выпускать на поверхность негативное отношение к окружающим людям.

Напомним,