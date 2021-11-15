Лунный гороскоп на 15 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака

15 ноября 2021 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 15 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 15 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Луна находится в знаке Зодиака Овен.

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Период лунного Овна несет в себе множество скрытых опасностей. Повышается эмоциональность, склонность к необдуманным поступкам и необоснованному риску. Из-за поспешности вы можете наделать дел.

Кроме того, неблагоприятным время считается и для общения с людьми, возрастает вероятность ссоры из-за ерунды.

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Наступил одиннадцатый лунный день, астрологи считают его одним из наиболее мощных дней в плане энергетики. Воплощение любых задумок и планов получит дополнительный импульс. Вы сможете многого достичь, не потратив все силы. Можно смело отправляться в путешествие. 

Напомним,

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