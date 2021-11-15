Лунный гороскоп на 15 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака
15 ноября 2021 00:20
Лунный гороскоп на 15 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Луна находится в знаке Зодиака Овен.
Читайте такжеПавел Глоба назвал знаки Зодиака, которые улучшат свое материальное положение до конца неделиПериод лунного Овна несет в себе множество скрытых опасностей. Повышается эмоциональность, склонность к необдуманным поступкам и необоснованному риску. Из-за поспешности вы можете наделать дел.
Кроме того, неблагоприятным время считается и для общения с людьми, возрастает вероятность ссоры из-за ерунды.
Напомним,