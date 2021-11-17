Лунный гороскоп на 17 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака

17 ноября 2021 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 17 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 17 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Луна находится в знаке Зодиака Телец.

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Период лунного Тельца проходит под знаком материальной стабильности, вы сможете достичь высоких результатов, если проявите в работе усердие и настойчивость. Время является благоприятным для различных финансовых операций.

Хорошо продвигаются дела, связанные с недвижимостью. 

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Наступил тринадцатый лунный день, его можно посвятить анализу своих действий и мыслей. Если разберете свои ошибки, сможете извлечь их них важные уроки. Также следует заняться делами, способными укрепить ваш авторитет в глазах коллег или подчиненных. 

Напомним,

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