Растущая Луна в ноябре 2021 года: что можно и нельзя делать

16 ноября 2021 16:35 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Растущая Луна в ноябре 2021 года: что можно и нельзя делать
Растущая Луна в ноябре 2021 года: что можно и нельзя делать
pixabay.com

Растущей называется Луна вплоть до фазы полнолуния, в ноябре 2021 года полная Луна появится на небе 19 числа.

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Как себя вести вплоть до этого момента, рассказываем в материале!

Общая характеристика растущей Луны

Растущая Луна — удачное время для человека, в этот период энергия в организме накапливается, поэтому вы чувствуем себя полными сил, бодрыми, больше успеваем и с радостью планируем будущее. 

Любые начинания в этот период получают дополнительный импульс, например, знакомства могут стать судьбоносными, а если вы решите обновить гардероб, то непременно найдете вещь, в которую влюбитесь. 

Что можно и нельзя делать на растущую Луну

Как нужно себя вести во время растущей Луны нам подскажут астрологи. По их словам, главное, не терять время впустую, максимально воплощать и планировать, но при этом желательно быть осмотрительными.

Настройтесь на позитив и наберитесь смелости вычеркнуть из своей жизни все лишнее.

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Нежелательно путешествовать, слишком активно заниматься спортом, ограничивать себя в еде и пребывать в плохом настроении.

Напомним, 

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