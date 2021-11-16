Растущая Луна в ноябре 2021 года: что можно и нельзя делать

Растущая Луна в ноябре 2021 года: что можно и нельзя делать

Растущей называется Луна вплоть до фазы полнолуния, в ноябре 2021 года полная Луна появится на небе 19 числа.

Общая характеристика растущей Луны

Как себя вести вплоть до этого момента, рассказываем в материале!

Растущая Луна — удачное время для человека, в этот период энергия в организме накапливается, поэтому вы чувствуем себя полными сил, бодрыми, больше успеваем и с радостью планируем будущее.

Любые начинания в этот период получают дополнительный импульс, например, знакомства могут стать судьбоносными, а если вы решите обновить гардероб, то непременно найдете вещь, в которую влюбитесь.

Что можно и нельзя делать на растущую Луну

Как нужно себя вести во время растущей Луны нам подскажут астрологи. По их словам, главное, не терять время впустую, максимально воплощать и планировать, но при этом желательно быть осмотрительными.

Настройтесь на позитив и наберитесь смелости вычеркнуть из своей жизни все лишнее.

Нежелательно путешествовать, слишком активно заниматься спортом, ограничивать себя в еде и пребывать в плохом настроении.

Напомним,