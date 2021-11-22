Лунный гороскоп на 22 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака
22 ноября 2021 00:10
Лунный гороскоп на 22 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Луна находится в знаке Зодиака Рак.
Читайте такжеПавел Глоба назвал знаки Зодиака, которые улучшат свое материальное положение до конца неделиПериод лунного Рака подходит для неспешных и привычных дел. В это время жизнь, наконец, может обрести желанную для вас стабильность. Неплохо продвигаются дела, связанные с антиквариатом и юриспруденцией.
Осторожнее нужно относиться к кредитованию и даче денег взаймы.
Напомним,