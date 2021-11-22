Лунный гороскоп на 22 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 22 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака

Луна находится в знаке Зодиака Рак.

Период лунного Рака подходит для неспешных и привычных дел. В это время жизнь, наконец, может обрести желанную для вас стабильность. Неплохо продвигаются дела, связанные с антиквариатом и юриспруденцией.

Осторожнее нужно относиться к кредитованию и даче денег взаймы.

Наступил восемнадцатый лунный день, довольно неблагоприятный и сопряженный с появлением довольно непредсказуемых проблем, для решения которых придется потратить все свое свободное время. Проявите благоразумность, будьте максимально сдержанным.

Напомним,