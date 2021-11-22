Лунный гороскоп на 22 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака

22 ноября 2021 00:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 22 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 22 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Луна находится в знаке Зодиака Рак.

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Период лунного Рака подходит для неспешных и привычных дел. В это время жизнь, наконец, может обрести желанную для вас стабильность. Неплохо продвигаются дела, связанные с антиквариатом и юриспруденцией. 

Осторожнее нужно относиться к кредитованию и даче денег взаймы.  

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Наступил восемнадцатый лунный день, довольно неблагоприятный и сопряженный с появлением довольно непредсказуемых проблем, для решения которых придется потратить все свое свободное время. Проявите благоразумность, будьте максимально сдержанным. 

Напомним,

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