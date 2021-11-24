Лунный гороскоп на 24 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 24 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака

Луна находится в знаке Зодиака Рак.

Период лунного Рака создан для отлаженной деятельности и неспешных проектов. Монотонное производство, которое раньше раздражало вас, именно в эти дни приведет к небывалому умиротворению, позволит, наконец, прийти к гармонии с собой.

Не стоит искать ярких красок или сильных эмоций, они помешают вам насладиться днем.

Наступил двадцатый лунный день, астрологи называют его идеальным для практик, нацеленных на очищение организма, тренировки как тела, так и силы духа. Можно посвятить время изучению медитации или других духовных практик.

В коллективе возможны конфликты.

Напомним,