Лунный гороскоп на 28 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 28 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака

Луна находится в знаке Зодиака Дева.

Период лунной Девы благоприятен для любой кропотливой работы, при условии серьезного и вдумчивого подхода, вы сможете добиться хорошего результата в любой деятельности.

Особенно хорошо продвигается финансовая работа.

Можно брать на себя дополнительную работу за материальное вознаграждение.

Наступил, нейтральный и относительно пассивный день. Отношения с другими людьми постарайтесь строить без грубой силы, не конфликтовать. Лучше всего не затевать ничего нового, а продолжать уже начатые дела. День хорош для зачатия, лечения и профилактики здоровья.

Напомним,