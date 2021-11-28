Лунный гороскоп на 28 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака

28 ноября 2021 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 28 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 28 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Луна находится в знаке Зодиака Дева.

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Период лунной Девы благоприятен для любой кропотливой работы, при условии серьезного и вдумчивого подхода, вы сможете добиться хорошего результата в любой деятельности.

Особенно хорошо продвигается финансовая работа.

Можно брать на себя дополнительную работу за материальное вознаграждение.  

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Наступил двадцать четвертый лунный день, нейтральный и относительно пассивный день. Отношения с другими людьми постарайтесь строить без грубой силы, не конфликтовать. Лучше всего не затевать ничего нового, а продолжать уже начатые дела. День хорош для зачатия, лечения и профилактики здоровья.

Напомним,

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