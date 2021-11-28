Лунный гороскоп на 28 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака
28 ноября 2021 00:20
Лунный гороскоп на 28 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Луна находится в знаке Зодиака Дева.
Читайте такжеПавел Глоба назвал знаки Зодиака, которые улучшат свое материальное положение до конца неделиПериод лунной Девы благоприятен для любой кропотливой работы, при условии серьезного и вдумчивого подхода, вы сможете добиться хорошего результата в любой деятельности.
Особенно хорошо продвигается финансовая работа.
Можно брать на себя дополнительную работу за материальное вознаграждение.
Напомним,