Лунный гороскоп на 29 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 29 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака

Луна находится в знаке Зодиака Весы.

Период лунных Весов считается подходящим временем для восстановления сил после напряженной деятельности. Старайтесь не браться за новые дела, лучше сконцентрироваться на завершении уже текущих процессов.

Деловое сотрудничество проходит благотворно.

Наступил, он удачен для торговли, судебных дел, можно затевать переезд или планировать командировку. Оставшись дома, посвятите время неспешным делам. Очень полезно сконцентрироваться на духовных проблем, выспаться и отдохнуть.

Напомним,