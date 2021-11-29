Лунный гороскоп на 29 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака

29 ноября 2021 00:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 29 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 29 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Луна находится в знаке Зодиака Весы.

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Период лунных Весов считается подходящим временем для восстановления сил после напряженной деятельности. Старайтесь не браться за новые дела, лучше сконцентрироваться на завершении уже текущих процессов. 

Деловое сотрудничество проходит благотворно. 

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Наступил двадцать пятый лунный день, он удачен для торговли, судебных дел, можно затевать переезд или планировать командировку. Оставшись дома, посвятите время неспешным делам. Очень полезно сконцентрироваться на духовных проблем, выспаться и отдохнуть. 

Напомним,

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