Лунный гороскоп на 2 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 2 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака

Луна находится в знаке Зодиака Скорпион.

Период лунного Скорпиона подходит для принятия наиболее ответственных решений. За счет улучшенной мыслительной деятельности вы сможете без проблем принять правильное решение, сконцентрировавшись на сути проблемы.

Можно смело браться за новые начинания, разрабатывать бизнес-планы новых проектов.

Наступил, благоприятный день для любых «земных» дел: от приобретения нового автомобиля до ремонта квартиры. Возможно появление некоторых (не особенно важных) проблем, связанных с ослаблением здоровья. Полезно прислушаться к советам партнеров.

Напомним,