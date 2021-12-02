Лунный гороскоп на 2 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака

2 декабря 2021 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 2 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 2 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Луна находится в знаке Зодиака Скорпион.

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Период лунного Скорпиона подходит для принятия наиболее ответственных решений. За счет улучшенной мыслительной деятельности вы сможете без проблем принять правильное решение, сконцентрировавшись на сути проблемы. 

Можно смело браться за новые начинания, разрабатывать бизнес-планы новых проектов.

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Наступил двадцать восьмой лунный день, благоприятный день для любых «земных» дел: от приобретения нового автомобиля до ремонта квартиры. Возможно появление некоторых (не особенно важных) проблем, связанных с ослаблением здоровья. Полезно прислушаться к советам партнеров.

Напомним,

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