Лунный гороскоп на 4 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 4 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака

Луна находится в знаке Зодиака Стрелец.

Период лунного Стрельца подходит для решения бюрократических вопросов. Всевозможные путешествия и командировки пройдут легко и закончатся результативно. Также можно смело заниматься финансовыми операциями.

Однако стоит остерегаться операций, связанных с землей или строительством.

Наступил, он является малоэффективным для индивидуальной и коллективной работы. Желательно провести его наедине со своими мыслями, посвятить время самоанализу и оценке прошлых поступков или строительства планов на будущее.

Напомним,