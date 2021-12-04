Лунный гороскоп на 4 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
4 декабря 2021 00:20
Лунный гороскоп на 4 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Луна находится в знаке Зодиака Стрелец.
Читайте такжеПавел Глоба назвал знаки Зодиака, которые улучшат свое материальное положение до конца неделиПериод лунного Стрельца подходит для решения бюрократических вопросов. Всевозможные путешествия и командировки пройдут легко и закончатся результативно. Также можно смело заниматься финансовыми операциями.
Однако стоит остерегаться операций, связанных с землей или строительством.
Напомним,