Лунный гороскоп на 4 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака

4 декабря 2021 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 4 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 4 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Луна находится в знаке Зодиака Стрелец.

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Период лунного Стрельца подходит для решения бюрократических вопросов. Всевозможные путешествия и командировки пройдут легко и закончатся результативно. Также можно смело заниматься финансовыми операциями.

Однако стоит остерегаться операций, связанных с землей или строительством.

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Наступил тридцатый лунный день, он является малоэффективным для индивидуальной и коллективной работы. Желательно провести его наедине со своими мыслями, посвятить время самоанализу и оценке прошлых поступков или строительства планов на будущее.

Напомним,

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