Лунный гороскоп на 6 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака

6 декабря 2021 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 6 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 6 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Луна находится в знаке Зодиака Козерог.

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Период лунного Козерога считается благоприятным временем для общения с государственными структурами, властями и начальством. Увы, в денежных вопросах отмечают задержки прибыли, некоторые могут столкнуться с убытками.

Без серьезных неприятностей проходят дела, связанные с недвижимостью.

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Наступил третий лунный день, день борьбы, агрессивности и напора. Не исключено, обострение конфликтов даже между близкими людьми. Постарайтесь атмосферу не накалять, не портить настроение себе и окружающим. Имеет смысл свести общение к минимуму. 

Напомним,

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