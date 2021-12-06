Лунный гороскоп на 6 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
6 декабря 2021 00:20
Лунный гороскоп на 6 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Луна находится в знаке Зодиака Козерог.
Читайте такжеПавел Глоба назвал знаки Зодиака, которые улучшат свое материальное положение до конца неделиПериод лунного Козерога считается благоприятным временем для общения с государственными структурами, властями и начальством. Увы, в денежных вопросах отмечают задержки прибыли, некоторые могут столкнуться с убытками.
Без серьезных неприятностей проходят дела, связанные с недвижимостью.
Напомним,