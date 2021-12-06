Лунный гороскоп на 6 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 6 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака

Луна находится в знаке Зодиака Козерог.

Период лунного Козерога считается благоприятным временем для общения с государственными структурами, властями и начальством. Увы, в денежных вопросах отмечают задержки прибыли, некоторые могут столкнуться с убытками.

Без серьезных неприятностей проходят дела, связанные с недвижимостью.

Наступил, день борьбы, агрессивности и напора. Не исключено, обострение конфликтов даже между близкими людьми. Постарайтесь атмосферу не накалять, не портить настроение себе и окружающим. Имеет смысл свести общение к минимуму.

Напомним,