Лунный гороскоп на 7 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
7 декабря 2021 00:20
Лунный гороскоп на 7 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Луна находится в знаке Зодиака Козерог.
Читайте такжеПавел Глоба назвал знаки Зодиака, которые улучшат свое материальное положение до конца неделиПериод лунного Козерога поможет вам в общении с государственными органами и представителями властных структур. Однако в денежных вопросах возможно появление неприятностей, например, задержек с прибылью.
С другой стороны, решение вопросов с недвижимостью, а также всевозможные организаторские дела должны пройти без особых серьезных осложнений.
Напомним,