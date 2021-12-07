Лунный гороскоп на 7 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака

7 декабря 2021 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 7 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 7 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Луна находится в знаке Зодиака Козерог.

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Период лунного Козерога поможет вам в общении с государственными органами и представителями властных структур. Однако в денежных вопросах возможно появление неприятностей, например, задержек с прибылью.

С другой стороны, решение вопросов с недвижимостью, а также всевозможные организаторские дела должны пройти без особых серьезных осложнений. 

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Наступил четвертый лунный день, его астрологи связывают с борьбой, агрессией и напором, который вы можете испытать. Желательно ограничить общение с близкими из-за большой вероятности обострения конфликтов. Старайтесь заниматься полезными делами. 

Напомним,

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