Лунный гороскоп на 7 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 7 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака

Луна находится в знаке Зодиака Козерог.

Период лунного Козерога поможет вам в общении с государственными органами и представителями властных структур. Однако в денежных вопросах возможно появление неприятностей, например, задержек с прибылью.

С другой стороны, решение вопросов с недвижимостью, а также всевозможные организаторские дела должны пройти без особых серьезных осложнений.

Наступил, его астрологи связывают с борьбой, агрессией и напором, который вы можете испытать. Желательно ограничить общение с близкими из-за большой вероятности обострения конфликтов. Старайтесь заниматься полезными делами.

Напомним,