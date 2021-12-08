Лунный гороскоп на 8 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака

8 декабря 2021 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 8 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 8 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Луна находится в знаке Зодиака Водолей.

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Период лунного Водолея подходит для всевозможных конференций, собраний и круглых столов. Обсудить с единомышленниками в этот день свои и планы — лучшее, что можно сделать со свободным временем в среду.

Высшее руководство или госорганы в это время лучше не беспокоить.

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Наступил пятый лунный день, он подходит для активных контактов и торговых операций. Даже если вы с трудом договариваетесь, конкретно сегодня в силу возросшей дипломатичности сможете провести переговоры идеально. Принимая решения, воздержитесь от поверхностных суждений. 

Напомним,

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