Лунный гороскоп на 8 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 8 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака

Луна находится в знаке Зодиака Водолей.

Период лунного Водолея подходит для всевозможных конференций, собраний и круглых столов. Обсудить с единомышленниками в этот день свои и планы — лучшее, что можно сделать со свободным временем в среду.

Высшее руководство или госорганы в это время лучше не беспокоить.

Наступил пятый, он подходит для активных контактов и торговых операций. Даже если вы с трудом договариваетесь, конкретно сегодня в силу возросшей дипломатичности сможете провести переговоры идеально. Принимая решения, воздержитесь от поверхностных суждений.

Напомним,