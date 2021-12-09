Лунный гороскоп на 9 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака

9 декабря 2021 00:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 9 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 9 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Луна находится в знаке Зодиака Водолей.

 

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Период лунного Водолея считается благоприятным для интеллектуальной работы, обсуждений, конференций. Соберите единомышленников, спланируйте новый проект или внесите отличные и нужные правки в уже существующий.

Чего не стоит делать, так это обращаться к начальству или государственным органам.

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Наступил пятый лунный день, он подходит для контактов делового характера. С помощью дипломатических навыков вы сможете склонить на свою сторону даже оппонентов. Если придется принимать решение, постарайтесь вникнуть в самую суть, воздержавшись от легкомыслия. 

Напомним,

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