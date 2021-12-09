Лунный гороскоп на 9 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
9 декабря 2021 00:30
Лунный гороскоп на 9 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Луна находится в знаке Зодиака Водолей.
Читайте такжеПавел Глоба назвал знаки Зодиака, которые улучшат свое материальное положение до конца неделиПериод лунного Водолея считается благоприятным для интеллектуальной работы, обсуждений, конференций. Соберите единомышленников, спланируйте новый проект или внесите отличные и нужные правки в уже существующий.
Чего не стоит делать, так это обращаться к начальству или государственным органам.
Напомним,