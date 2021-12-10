Лунный гороскоп на 10 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 10 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака

Луна находится в знаке Зодиака Рыбы.

Период лунных Рыб ослабляет способность к концентрации, сознание стремится в мир иллюзий. Время считается благоприятным для дел, не требующих конкретики. Уделите время планированию своей жизни, например.

Хорошим решением будет посвятить время искусству, отдыху, путешествиям.

Наступил шестой, один из благоприятных дней. У многих людей в этот день проявляется дар предвидения, обостряется интуиция, открываются самые разнообразные способности. Без пробуксовки продвигается научная или общественная деятельность, легко налаживаются разнообразные контакты

Напомним,