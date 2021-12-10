Лунный гороскоп на 10 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
10 декабря 2021 00:20
Лунный гороскоп на 10 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Луна находится в знаке Зодиака Рыбы.
Читайте такжеПавел Глоба назвал знаки Зодиака, которые улучшат свое материальное положение до конца неделиПериод лунных Рыб ослабляет способность к концентрации, сознание стремится в мир иллюзий. Время считается благоприятным для дел, не требующих конкретики. Уделите время планированию своей жизни, например.
Хорошим решением будет посвятить время искусству, отдыху, путешествиям.
Напомним,