Лунный гороскоп на 10 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака

10 декабря 2021 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 10 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 10 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Луна находится в знаке Зодиака Рыбы.

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Период лунных Рыб ослабляет способность к концентрации, сознание стремится в мир иллюзий. Время считается благоприятным для дел, не требующих конкретики. Уделите время планированию своей жизни, например.

Хорошим решением будет посвятить время искусству, отдыху, путешествиям. 

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Наступил шестой лунный день, один из благоприятных дней. У многих людей в этот день проявляется дар предвидения, обостряется интуиция, открываются самые разнообразные способности. Без пробуксовки продвигается научная или общественная деятельность, легко налаживаются разнообразные контакты

Напомним,

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