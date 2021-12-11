Лунный гороскоп на 11 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 11 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака

Луна находится в знаке Зодиака Рыбы.

Период лунных Рыб считается благоприятным для людей, занятых в искусстве, творческих профессиях. Кроме того, день благоприятен для добрых дел, которыми вы сами хотели бы заняться.

Это время также благоприятно для налаживания контактов с руководством пивоваренных заводов, с должностными лицами.

Наступил седьмой, его астрологи называют провокационным. Опасны люди, которые провоцируют вас на откровенность, заставляют манипуляциями рассказывать личную информацию. Желательно воздержаться от необдуманных действий на работе.

Напомним,