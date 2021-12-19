Лунный гороскоп на 19 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака

19 декабря 2021 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 19 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 19 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Луна находится в знаке Зодиака Близнецы.

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Период лунных Близнецов подходит для быстрых и энергичных дел, из-за возросшей импульсивности следует отложить серьезные проекты. Однако увеличенная интеллектуальная активность поможет вам принять правильное решение. 

Можно заняться любыми финансовыми операциями или сделками с ценными бумагами (особенно краткосрочными).

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Наступил пятнадцатый лунный день, его астрологи называют периодом искушений. Многое будет зависеть от того, по какому пути вы пойдете, от ваших реакций на них. Тропинка судьбы может завести вас в неожиданное место. Ожидаются осложнения отношений с близкими.

Напомним,

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