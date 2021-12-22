Китайский гороскоп на 2022 год для Кролика (Кота)
Представляю вашему вниманию Гороскоп на 2022 по году рождения Кот или Кролик (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023).
Год пройдет под знаком плодотворности
В 2022 годуКоты и Кролики в Восточном гороскопе являются своеобразными родственниками Тигра. Во-первых, они соседствуют друг с другом, во-вторых, тигр и кот так и вовсе похожи.
Это означает, что вам в следующем году не стоит бояться серьезных проблем. Фортуна будет с вами во всех сферах жизни, однако несколько условий все же придется выполнить. Например, работать, не рассчитывать, что удача свалится вам в руки. Придется потрудиться!
В личных отношениях желательно соблюдать осторожность: головокружение от успехов, полученное после завершения особо успешных проектов, может подтолкнуть представителей знака к резким высказываниям и обидным для окружающих поступкам, неудивительно, если они отреагируют.
Напомним,