Лунный гороскоп на 24 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
24 декабря 2021 00:20
Лунный гороскоп на 24 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Луна находится в знаке Зодиака Дева.
Читайте такжеПавел Глоба назвал знаки Зодиака, которые улучшат свое материальное положение до конца неделиПериод лунной Девы позволяет вам с минимальными затратами решить проблемы, которые касаются образа жизни, здоровья и питания. Это время также благоприятно для всяческой кропотливой работе, для которой необходимо проявить терпение.
Отличный период для ведения бухгалтерии. Хорошее время для деловой, научной, интеллектуальной работы.
Напомним,