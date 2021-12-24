Лунный гороскоп на 24 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака

24 декабря 2021 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 24 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 24 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Луна находится в знаке Зодиака Дева.

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Период лунной Девы позволяет вам с минимальными затратами решить проблемы, которые касаются образа жизни, здоровья и питания. Это время также благоприятно для всяческой кропотливой работе, для которой необходимо проявить терпение. 

Отличный период для ведения бухгалтерии. Хорошее время для деловой, научной, интеллектуальной работы.

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Наступил девятнадцатый лунный день, как сообщают астрологи, в следующие сутки желательно прийти к балансу своих внутренних ощущений с их внешними проявлениями. Необходимо легче воспринимать как замечания, так и советы. Можно заняться работой над ошибками. 

Напомним,

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