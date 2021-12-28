Лунный гороскоп на 28 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 28 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака

Луна находится в знаке Зодиака Весы.

Период лунных Весов является неплохим и довольно продуктивным для деловых контактов. Любое сотрудничество в это время необходимо строить на основе взаимного уважения, это убережет вас от появления разногласий.

Могут наблюдаться проблемы с принятием решений и сомнения.

Наступил двадцать четвертый лунный день, его астрологи называют нейтральным и даже пассивным. Отношения с другими людьми желательно строить без грубой силы. Не конфликтуйте. Лучше не затевайте ничего нового, продолжайте начатые дела. День подходит для любых оздоровительных практик.

Напомним,

знаки Зодиака, которые уничтожат вас своим занудством.

у кого из знаков Зодиака самое крепкое здоровье?