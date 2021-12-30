Лунный гороскоп на 30 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
30 декабря 2021 00:20
Алла Лысак
Лунный гороскоп на 30 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Луна находится в знаке Зодиака Скорпион.
Период лунного
Скорпиона подходит для принятия ответственных решений, ведь за счет высокой концентрации и активной мыслительной деятельности вы сможете легко отделить важное от малозначимого, определиться с приоритетами.
За новые начинания можно браться смело, разрабатывать проекты и планировать.
Наступил двадцать шестой лунный день, астрологи называют его сложным и даже критическим. Желательно воздержаться от активной деятельности во всех областях, настройтесь на сохранение жизненных сил, а не их растрату.
Пустые разговоры могут быть утомительными.
Освободитесь от ненужных контактов и посмотрите на жизнь трезвым взглядом.
Напомним,
знаки Зодиака, которые уничтожат вас своим занудством.
у кого из знаков Зодиака самое крепкое здоровье?