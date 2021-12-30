Лунный гороскоп на 30 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака

30 декабря 2021 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

Все статьи автора...

Лунный гороскоп на 30 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 30 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Луна находится в знаке Зодиака Скорпион.

Читайте такжеНазваны знаки Зодиака, которые в 2022 году переживут предательство: а вы в списке?
Период лунного Скорпиона подходит для принятия ответственных решений, ведь за счет высокой концентрации и активной мыслительной деятельности вы сможете легко отделить важное от малозначимого, определиться с приоритетами.

За новые начинания можно браться смело, разрабатывать проекты и планировать. 

Читайте такжеМагнитные бури в декабре 2021 в Украине: чего ожидать
Наступил двадцать шестой лунный день, астрологи называют его сложным и даже критическим. Желательно воздержаться от активной деятельности во всех областях, настройтесь на сохранение жизненных сил, а не их растрату.

Пустые разговоры могут быть утомительными. 

Освободитесь от ненужных контактов и посмотрите на жизнь трезвым взглядом.

Напомним,

знаки Зодиака, которые уничтожат вас своим занудством.    
у кого из знаков Зодиака самое крепкое здоровье?

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

гороскоп лунный гороскоп лунный гороскоп на день гороскоп 2021

Материалы по теме

Павел Глоба: 4 знака Зодиака ожидают кардинальные перемены в 2022 году
Гороскопы

Павел Глоба: 4 знака Зодиака ожидают кардинальные перемены в 2022 году
Гороскоп на 2022 год для знака Зодиака Рыбы: здоровье, деньги и любовь
Гороскопы

Гороскоп на 2022 год для знака Зодиака Рыбы: здоровье, деньги и любовь
Восточный гороскоп на 2022 год для Свиньи
Гороскопы

Восточный гороскоп на 2022 год для Свиньи
Хто зверху-11: смотреть 19 выпуск онлайн (эфир от 30.12.2021)
Телешоу

Хто зверху-11: смотреть 19 выпуск онлайн (эфир от 30.12.2021)

Популярное на сайте

МАСКА 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образом Мухомора

МАСКА 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образом Мухомора
Игры детей старшего возраста: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 27.12.2021)

Игры детей старшего возраста: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 27.12.2021)
МАСКА-2: кто победил во 2 сезоне шоу 25.12.2021

МАСКА-2: кто победил во 2 сезоне шоу 25.12.2021
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.12.2021)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.12.2021)

Популярное видео

Игры детей старшего возраста: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 27.12.2021)

Игры детей старшего возраста: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 27.12.2021)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.12.2021)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.12.2021)
Жизнь прекрасна: смотреть онлайн 4 cерию (эфир от 28.12.2021)

Жизнь прекрасна: смотреть онлайн 4 cерию (эфир от 28.12.2021)
Жизнь прекрасна: смотреть онлайн 3 cерию (эфир от 28.12.2021)

Жизнь прекрасна: смотреть онлайн 3 cерию (эфир от 28.12.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK