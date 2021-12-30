Лунный гороскоп на 30 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 30 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака

Луна находится в знаке Зодиака Скорпион.

Период лунного Скорпиона подходит для принятия ответственных решений, ведь за счет высокой концентрации и активной мыслительной деятельности вы сможете легко отделить важное от малозначимого, определиться с приоритетами.

За новые начинания можно браться смело, разрабатывать проекты и планировать.

Наступил двадцать шестой лунный день, астрологи называют его сложным и даже критическим. Желательно воздержаться от активной деятельности во всех областях, настройтесь на сохранение жизненных сил, а не их растрату.

Пустые разговоры могут быть утомительными.

Освободитесь от ненужных контактов и посмотрите на жизнь трезвым взглядом.

Напомним,

знаки Зодиака, которые уничтожат вас своим занудством.

у кого из знаков Зодиака самое крепкое здоровье?