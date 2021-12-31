Лунный гороскоп на 31 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 31 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака

Луна находится в знаке Зодиака Стрелец

Период лунного Стрельца уводит наши мыслительные процессы в область фантазий и абстрактного мышления в целом. Учитывая, что на дворе праздник, лучшего времени для построения планов на будущее сложно и придумать.

Однако, несмотря на это, период идеален для решения вопросов, связанных с юриспруденцией и любыми правовыми вопросами

Наступил двадцать седьмой лунный день, в следующие сутки с работой могут возникать проблемы. Не стоит начинать ничего нового, лучше посвятите время завершению дел, которые необходимо закончить до наступления Нового года.

Напомним,

знаки Зодиака, которые уничтожат вас своим занудством.

у кого из знаков Зодиака самое крепкое здоровье?