Лунный гороскоп на 31 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака

31 декабря 2021 00:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 31 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 31 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Луна находится в знаке Зодиака Стрелец

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Период лунного Стрельца уводит наши мыслительные процессы в область фантазий и абстрактного мышления в целом. Учитывая, что на дворе праздник, лучшего времени для построения планов на будущее сложно и придумать. 

Однако, несмотря на это, период идеален для решения вопросов, связанных с юриспруденцией и любыми правовыми вопросами

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Наступил двадцать седьмой лунный день, в следующие сутки с работой могут возникать проблемы. Не стоит начинать ничего нового, лучше посвятите время завершению дел, которые необходимо закончить до наступления Нового года. 

Напомним,

знаки Зодиака, которые уничтожат вас своим занудством.    
у кого из знаков Зодиака самое крепкое здоровье?

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