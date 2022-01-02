Лунный гороскоп на 2 января 2022 года для всех знаков Зодиака

2 января 2021 00:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 2 января 2022 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 2 января 2022 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Луна находится в знаке Зодиака Козерог.

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Период лунного Козерога является не самым удачным временем для общения с руководством и начальником. Даже неформальные встречи могут закончиться проблемами и конфликтами. В денежных вопросах пока не все гладко, есть вероятность задержки. 

С другой стороны, решение вопросов с недвижимостью, а также всевозможные организаторские дела должны пройти без особых серьезных осложнений.

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Наступил двадцать девятый лунный день, довольно неблагоприятным. К сожалению, многие могут почувствовать понижение общего тонуса организма. Если начнут проявляться хронические заболевания, следует срочно принять меры. Опасайтесь обмана!

Напомним,

знаки Зодиака, которые уничтожат вас своим занудством.    
у кого из знаков Зодиака самое крепкое здоровье?

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