Лунный гороскоп на 2 января 2022 года для всех знаков Зодиака
2 января 2021 00:10
Алла Лысак
Лунный гороскоп на 2 января 2022 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Луна находится в знаке Зодиака Козерог.
Период лунного
Козерога является не самым удачным временем для общения с руководством и начальником. Даже неформальные встречи могут закончиться проблемами и конфликтами. В денежных вопросах пока не все гладко, есть вероятность задержки.
С другой стороны, решение вопросов с недвижимостью, а также всевозможные организаторские дела должны пройти без особых серьезных осложнений.
Наступил двадцать девятый лунный день, довольно неблагоприятным. К сожалению, многие могут почувствовать понижение общего тонуса организма. Если начнут проявляться хронические заболевания, следует срочно принять меры. Опасайтесь обмана!
Напомним,
знаки Зодиака, которые уничтожат вас своим занудством.
у кого из знаков Зодиака самое крепкое здоровье?