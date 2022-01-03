Лунный гороскоп на 3 января 2022 года для всех знаков Зодиака

3 января 2022 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 3 января 2022 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 3 января 2022 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Луна находится в знаке Зодиака Козерог.

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Период лунного Козерога является неподходящим для дел с вышестоящими инстанциями, могут возникнуть препятствия, с которыми вы не справитесь. Можно общаться с влиятельными людьми старшего поколения, они дадут хорошие советы. 

Хорошее время дл строительства, работы с камнем, купли-продажи недвижимости, земельных участков.

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Наступил тридцатый лунный день, в это время человек может конкретизировать свои желания и возможности, программируя следующий лунный цикл. Очень важно сохранять позитивное мышление, а к заключению любых договоренностей отнестись максимально серьезно. 

Напомним,

знаки Зодиака, которые уничтожат вас своим занудством.    
у кого из знаков Зодиака самое крепкое здоровье?

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