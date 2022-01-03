Лунный гороскоп на 3 января 2022 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 3 января 2022 года для всех знаков Зодиака

Луна находится в знаке Зодиака Козерог.

Период лунного Козерога является неподходящим для дел с вышестоящими инстанциями, могут возникнуть препятствия, с которыми вы не справитесь. Можно общаться с влиятельными людьми старшего поколения, они дадут хорошие советы.

Хорошее время дл строительства, работы с камнем, купли-продажи недвижимости, земельных участков.

Наступил тридцатый лунный день, в это время человек может конкретизировать свои желания и возможности, программируя следующий лунный цикл. Очень важно сохранять позитивное мышление, а к заключению любых договоренностей отнестись максимально серьезно.

Напомним,

знаки Зодиака, которые уничтожат вас своим занудством.

у кого из знаков Зодиака самое крепкое здоровье?