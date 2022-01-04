Лунный гороскоп на 4 января 2022 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 4 января 2022 года для всех знаков Зодиака

Луна находится в знаке Зодиака Водолей.

Период лунного Водолея не подходит для обращения в государственные органы или к высшему руководству. При желании можете заняться организацией всевозможных собраний, полезным будет также участие в конференциях или круглых столах, общение с единомышленниками.

Это время идеально подходит для любой умственной и творческой деятельности.

Наступил третий лунный день, он связан с борьбой, агрессией и напором. Увеличивается риск обострения давних конфликтов, а также возникновения новых противоречий между близкими людьми. Старайтесь атмосферу не накалять, держать эмоции при себе.

Напомним,