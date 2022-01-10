Лунный гороскоп на 10 января 2022 года для всех знаков Зодиака

10 января 2022 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 10 января 2022 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 10 января 2022 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Луна находится в знаке Зодиака Овен.

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Период лунного Овна связан с дополнительными возможностями профессионального роста.  Появляется дополнительная энергия, энтузиазм, а вера в свои силы помогает преодолевать препятствия в делах и оставаться на высоте.

Но проблемы могу возникать в связи с повышенной импульсивностью и склонностью к опрометчивым поступкам.

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Наступил седьмой лунный день, если вы покажите высокий уровень самоорганизованности, ответственно подойдете к словам и поступкам, то сможете многого достичь. Плодотворная деловая активность может быть достигнута лишь в условиях дипломатичности.

Напомним,

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