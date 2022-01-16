Лунный гороскоп на 16 января 2022 года для всех знаков Зодиака

16 января 2022 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 16 января 2022 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 16 января 2022 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Луна находится в знаке Зодиака Рак.

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Период лунного Рака несет с собой неспешную стабильность. Этот день идеально подходит для отлаженной деятельности, монотонного производства. Не стоит рисковать и экспериментировать, лучше использовать проверенные методы. 

Осторожнее нужно относиться к кредитованию и даче денег взаймы, будете долго ждать возврата средств. 

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Наступил четырнадцатый лунный день, наиболее благоприятный день для разного рода важных начинаний. Можете смело продвигать свои предложения, они обязательно найдут отклик и будут приняты. День подходит для укрепления родственных связей.

Напомним, 

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