Праздник Крещение 2022: дата
Праздник Крещения Господня (его еще называют Богоявлением) отмечается каждый год в один и тот же день, 19 января.
Ежегодно православные христиане 19 января освящают воду, вспоминают Крещение господне и, по желанию, окунаются в купель.
Христиане верят, что на Крещение вода приобретает целебные свойства, поэтому с ней нужно как можно больше взаимодействовать.
Но окунаться в прорубь вовсе не обязательно, если вы опасаетесь переохлаждения или просто не чувствуете, что готовы.
Ослабленный иммунитет и недавние болезни, например, коронавирус, так и вовсе являются противопоказаниями для купания.
Напомним,