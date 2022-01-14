Праздник Крещение 2022: дата

Когда праздник Крещения Господня в 2022 году?

Праздник Крещения Господня (его еще называют Богоявлением) отмечается каждый год в один и тот же день, 19 января.

Ежегодно православные христиане 19 января освящают воду, вспоминают Крещение господне и, по желанию, окунаются в купель.

Последняя традиция — окунаться в прорубь — связана с событиями самого Крещения. Выйдя из воды Иордана, Христос символически взял на себя человеческие грехи, а также обновил воды, освободив их от скверны.

Христиане верят, что на Крещение вода приобретает целебные свойства, поэтому с ней нужно как можно больше взаимодействовать.

Но окунаться в прорубь вовсе не обязательно, если вы опасаетесь переохлаждения или просто не чувствуете, что готовы.

Ослабленный иммунитет и недавние болезни, например, коронавирус, так и вовсе являются противопоказаниями для купания.

Напомним,