19 января: поздравления с Крещением Господним 2021 в стихах и прозе

19 января православные крестьяне отмечают праздник Крещения, поздравьте своих близких с этим торжеством!

Крещенские морозыСвятая пусть водаС души все смоет слезыИ беды навсегда.С Крещением Господним!Пусть Божья благодатьНа вас сойдет сегодня,Чтоб светом озарять.

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Жить счастливо и свободно,

Честно, искренне желаю

И с Крещением Господним

Вас сердечно поздравляю!



Пусть здоровье не подводит,

Чтоб на всё хватало сил,

На душе было спокойно...

И Господь чтоб вас хранил!

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Желаем вам в Крещение

Здоровья и добра,

Вода чтоб беды, горести

С собою унесла.



Пусть будет вера крепкою,

Живет в душе любовь,

Родных ваших и близких

Пускай хранит Господь.

Поздравления с Крещением Господним 2021 в стихах и прозе / pixabay.com

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Поздравляем со светлым праздником Крещения Господнего! Пусть чистая, крещенская вода омоет и унесет с собой все беды, печали и болезни.

Пусть принесет с собой крепкое здоровье и чистоту мыслей, чтобы Ваша жизнь была счастливой и радостной.

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Пусть крещенские морозыВместе со святой водойОтведут от Вас угрозы.И болезни сторонойОбходить Вас точно будут,В этом и сомнений нет,Ведь воды крещенской чудоБережет Вас от всех бед!

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Пусть этот праздник смоет все печали и принесет в жизнь всё самое лучше. Пусть подарит крепкое здоровье, нескончаемое счастье и желанный успех, а главное, станет поводом для радостных событий в наступившем году.

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Поздравляю с праздником Крещения Господня! Пусть в этот светлый день в вашем доме царит мир и понимание, любовь и всепрощение, забота и теплота. Хочу пожелать светлой дороги в вашей жизни, чтобы никакие преграды не могли помешать. Любите и цените все то, что у вас есть. С праздником!

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Желаю вам в Крещение Господне:

Пусть все невзгоды унесет вода,

Чтоб стали вы от трудностей свободней

И здоровей на долгие года.



Чтоб не теряли веры и надежды,

Чтобы Господь ваш дом благословил.

Будьте всегда успешны, как и прежде.

Пусть вам хватает дел благих и сил!

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Желаю, чтоб Господне Крещение

Добра тебе побольше принесло,

Господь послал свое благословение

И прочь отвел ненастья и все зло!



Тебе желаю счастья и достатка,

Здоровья много крепкого и сил,

Гармонии, душевного порядка,

Чтоб радость каждый миг тебе дарил!

***

Поздравляю с Крещением Господне! Пусть в этот светлый, божественный день, смоются все несчастья и невзгоды, а с чистой водой, придёт чистая, наполненная божьей благодатью жизнь. Пусть с этого дня каждый дом обретёт спокойствие, жизнерадостность, здравие и благополучие. Пусть в сердце каждого человека зажжется пламя искренности, любви и доброты, а все трудности и беды сгорят как пепел.

Поздравления с Крещением Господним 2021 в стихах и прозе / pixabay.com

Напомним,