19 января: поздравления с Крещением Господним 2021 в стихах и прозе
19 января православные крестьяне отмечают праздник Крещения, поздравьте своих близких с этим торжеством!
Святая пусть вода
С души все смоет слезы
И беды навсегда.
С Крещением Господним!
Пусть Божья благодать
На вас сойдет сегодня,
Чтоб светом озарять.
***
Жить счастливо и свободно,
Честно, искренне желаю
И с Крещением Господним
Вас сердечно поздравляю!
Пусть здоровье не подводит,
Чтоб на всё хватало сил,
На душе было спокойно...
И Господь чтоб вас хранил!
***
Желаем вам в Крещение
Здоровья и добра,
Вода чтоб беды, горести
С собою унесла.
Пусть будет вера крепкою,
Живет в душе любовь,
Родных ваших и близких
Пускай хранит Господь.
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Поздравляем со светлым праздником Крещения Господнего! Пусть чистая, крещенская вода омоет и унесет с собой все беды, печали и болезни.
Пусть принесет с собой крепкое здоровье и чистоту мыслей, чтобы Ваша жизнь была счастливой и радостной.
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Вместе со святой водой
Отведут от Вас угрозы.
И болезни стороной
Обходить Вас точно будут,
В этом и сомнений нет,
Ведь воды крещенской чудо
Бережет Вас от всех бед!
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Пусть этот праздник смоет все печали и принесет в жизнь всё самое лучше. Пусть подарит крепкое здоровье, нескончаемое счастье и желанный успех, а главное, станет поводом для радостных событий в наступившем году.
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Поздравляю с праздником Крещения Господня! Пусть в этот светлый день в вашем доме царит мир и понимание, любовь и всепрощение, забота и теплота. Хочу пожелать светлой дороги в вашей жизни, чтобы никакие преграды не могли помешать. Любите и цените все то, что у вас есть. С праздником!
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Желаю вам в Крещение Господне:
Пусть все невзгоды унесет вода,
Чтоб стали вы от трудностей свободней
И здоровей на долгие года.
Чтоб не теряли веры и надежды,
Чтобы Господь ваш дом благословил.
Будьте всегда успешны, как и прежде.
Пусть вам хватает дел благих и сил!
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Желаю, чтоб Господне Крещение
Добра тебе побольше принесло,
Господь послал свое благословение
И прочь отвел ненастья и все зло!
Тебе желаю счастья и достатка,
Здоровья много крепкого и сил,
Гармонии, душевного порядка,
Чтоб радость каждый миг тебе дарил!
***
Напомним,