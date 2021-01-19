19 января: поздравления с Крещением Господним 2021 в стихах и прозе

19 января 2021 09:10 Алла Лысак
19 января: поздравления с Крещением Господним 2021 в стихах и прозе
Поздравления с Крещением Господним 2021 в стихах и прозе
pixabay.com

19 января православные крестьяне отмечают праздник Крещения, поздравьте своих близких с этим торжеством!

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В Крещенские морозы
Святая пусть вода
С души все смоет слезы
И беды навсегда.

С Крещением Господним!
Пусть Божья благодать
На вас сойдет сегодня,
Чтоб светом озарять.

***

Жить счастливо и свободно,
Честно, искренне желаю
И с Крещением Господним
Вас сердечно поздравляю!

Пусть здоровье не подводит,
Чтоб на всё хватало сил,
На душе было спокойно...
И Господь чтоб вас хранил!

***

Желаем вам в Крещение
Здоровья и добра,
Вода чтоб беды, горести
С собою унесла.

Пусть будет вера крепкою,
Живет в душе любовь,
Родных ваших и близких
Пускай хранит Господь.

Поздравления с Крещением Господним 2021 в стихах и прозе / pixabay.com

***

Поздравляем со светлым праздником Крещения Господнего! Пусть чистая, крещенская вода омоет и унесет с собой все беды, печали и болезни.

Пусть принесет с собой крепкое здоровье и чистоту мыслей, чтобы Ваша жизнь была счастливой и радостной.

***

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Пусть крещенские морозы
Вместе со святой водой
Отведут от Вас угрозы.
И болезни стороной
Обходить Вас точно будут,
В этом и сомнений нет,
Ведь воды крещенской чудо
Бережет Вас от всех бед!

***

Пусть этот праздник смоет все печали и принесет в жизнь всё самое лучше. Пусть подарит крепкое здоровье, нескончаемое счастье и желанный успех, а главное, станет поводом для радостных событий в наступившем году.

***

Поздравляю с праздником Крещения Господня! Пусть в этот светлый день в вашем доме царит мир и понимание, любовь и всепрощение, забота и теплота. Хочу пожелать светлой дороги в вашей жизни, чтобы никакие преграды не могли помешать. Любите и цените все то, что у вас есть. С праздником!

***

Желаю вам в Крещение Господне:
Пусть все невзгоды унесет вода,
Чтоб стали вы от трудностей свободней
И здоровей на долгие года.

Чтоб не теряли веры и надежды,
Чтобы Господь ваш дом благословил.
Будьте всегда успешны, как и прежде.
Пусть вам хватает дел благих и сил!

***

Желаю, чтоб Господне Крещение
Добра тебе побольше принесло,
Господь послал свое благословение
И прочь отвел ненастья и все зло!

Тебе желаю счастья и достатка,
Здоровья много крепкого и сил,
Гармонии, душевного порядка,
Чтоб радость каждый миг тебе дарил!

***

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Поздравляю с Крещением Господне! Пусть в этот светлый, божественный день, смоются все несчастья и невзгоды, а с чистой водой, придёт чистая, наполненная божьей благодатью жизнь. Пусть с этого дня каждый дом обретёт спокойствие, жизнерадостность, здравие и благополучие. Пусть в сердце каждого человека зажжется пламя искренности, любви и доброты, а все трудности и беды сгорят как пепел.

Поздравления с Крещением Господним 2021 в стихах и прозе / pixabay.com

Напомним,

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