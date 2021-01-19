ТОП-5 традиций Крещения Господнего, чтобы провести праздник правильно

Какие существуют традиции празднования Крещения?

Святки постепенно заканчиваются, а сегодня Украина отмечает большой праздник – Крещение Господне.

Как правильно отпраздновать торжество?

История

Застолье

Крещение завершает период святочных дней, в былые времена именно сегодня Коляда, веселившая народ, отъезжала на белых конях. Конечно, сейчас никто так уже не делает, но традиции веселиться перед тем, как вернуться к будням и работе, остались.

Крещенский сочельник имеет второе название – голодной кутьи. В этот день принято поститься, а на следующий день уже можно кушать в свое удовольствием. Наши предки, например, обязательно ставили запеченную свинину на стол.

Вода

В Крещенскую ночь вся вода приобретает особенные свойства, даже та, которую в церкви не освящали.

Можете умываться, просить благословения, очищать водой квартиру или дом.

Конечно же, нельзя забывать и о традициях окунаться в прорубь.

Снег

Чудеса

Поскольку снег состоит из воды, то в Крещение он тоже становится святым. Если вы умоетесь в праздник снегом, то вскоре найдете своего принца (соответственно, лучше так не делать и не рисковать, если вы уже замужем).

На Крещение можно загадывать желания, они непременно исполнятся.

Наши предки также активно гадали в такие праздники, но не будем забывать, что церковь категорически против этого.

Напомним,