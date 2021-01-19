ТОП-5 традиций Крещения Господнего, чтобы провести праздник правильно
Какие существуют традиции празднования Крещения?
Святки постепенно заканчиваются, а сегодня Украина отмечает большой праздник – Крещение Господне.
Как правильно отпраздновать торжество?
История
Застолье
Крещенский сочельник имеет второе название – голодной кутьи. В этот день принято поститься, а на следующий день уже можно кушать в свое удовольствием. Наши предки, например, обязательно ставили запеченную свинину на стол.
Вода
В Крещенскую ночь вся вода приобретает особенные свойства, даже та, которую в церкви не освящали.
Можете умываться, просить благословения, очищать водой квартиру или дом.
Конечно же, нельзя забывать и о традициях окунаться в прорубь.
Снег
Чудеса
На Крещение можно загадывать желания, они непременно исполнятся.
Наши предки также активно гадали в такие праздники, но не будем забывать, что церковь категорически против этого.
Напомним,