ТОП-5 традиций Крещения Господнего, чтобы провести праздник правильно

19 января 2021 10:30 Алла Лысак
ТОП-5 традиций Крещения Господнего, чтобы провести праздник правильно
ТОП-5 традиций Крещения Господнего, чтобы провести праздник правильно
pixabay.com

Какие существуют традиции празднования Крещения?

Святки постепенно заканчиваются, а сегодня Украина отмечает большой праздник – Крещение Господне.

Как правильно отпраздновать торжество? 

История

Читайте также19 января: поздравления с Крещением Господним 2021 в стихах и прозе
Крещение завершает период святочных дней, в былые времена именно сегодня Коляда, веселившая народ, отъезжала на белых конях. Конечно, сейчас никто так уже не делает, но традиции веселиться перед тем, как вернуться к будням и работе, остались.

Застолье

Крещенский сочельник имеет второе название – голодной кутьи. В этот день принято поститься, а на следующий день уже можно кушать в свое удовольствием. Наши предки, например, обязательно ставили запеченную свинину на стол.

Вода

В Крещенскую ночь вся вода приобретает особенные свойства, даже та, которую в церкви не освящали.

Можете умываться, просить благословения, очищать водой квартиру или дом.

Конечно же, нельзя забывать и о традициях окунаться в прорубь.

Снег

Читайте такжеМастерШеф. Профессионалы-2: участник шоу показал трогательные кадры с таинства крещения сына
Поскольку снег состоит из воды, то в Крещение он тоже становится святым. Если вы умоетесь в праздник снегом, то вскоре найдете своего принца (соответственно, лучше так не делать и не рисковать, если вы уже замужем).

Чудеса

На Крещение можно загадывать желания, они непременно исполнятся.

Наши предки также активно гадали в такие праздники, но не будем забывать, что церковь категорически против этого.

Напомним,

Облако тегов

традиции Крещение приметы христианские праздники праздник

Материалы по теме

19 января: поздравления с Крещением Господним 2021 в стихах и прозе
Праздники

19 января: поздравления с Крещением Господним 2021 в стихах и прозе
19 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и важные запреты
Праздники

19 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и важные запреты
Стосується кожного: Репутация школы (эфир от 20.01.2021)
Телешоу

Стосується кожного: Репутация школы (эфир от 20.01.2021)
Говорит Украина: У жены картошку беру, а любовнице белье дарю (эфир от 19.01.2021)
Телешоу

Говорит Украина: У жены картошку беру, а любовнице белье дарю (эфир от 19.01.2021)

Популярное на сайте

МАСКА: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 16.01.2021)

МАСКА: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 16.01.2021)
Се ля ви: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 16.01.2021)

Се ля ви: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 16.01.2021)
Лучшие щедривки и посевалки на старый Новый год 2021 для детей и взрослых

Лучшие щедривки и посевалки на старый Новый год 2021 для детей и взрослых
Крещение 2021: дата, традиции праздника, будет ли выходной день

Крещение 2021: дата, традиции праздника, будет ли выходной день

Популярное видео

МАСКА: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 16.01.2021)

МАСКА: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 16.01.2021)
Се ля ви: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 16.01.2021)

Се ля ви: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 16.01.2021)
Несладкая месть: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 16.01.2021)

Несладкая месть: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 16.01.2021)
Звана вечеря 2 сезон: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 16.01.2021)

Звана вечеря 2 сезон: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 16.01.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK