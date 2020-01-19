Ирина Хоменко: В этом году на Крещение нырну в океан

Актриса шоу «Мамахохотала» на канале НЛО TV Ирина Хоменко относится к празднованию Крещения особенно трепетно, а к выбору – нырять или не нырять – абсолютно спокойно.

Ирина Хоменко рассказала о собственных традициях, которых она придерживается в этот день, а еще о необычной встрече праздника в теплых краях.

Ира, ты ныряла когда-то в прорубь в этот день?

Впервые я купалась на Крещение в Индийском океане в прошлом году. До этого у меня не было практики нырять в прорубь, я болезненный человечек. Проплывать 5 км каждый день в бассейне – это легко. А нырнуть в прорубь и выйти оттуда здоровой – это не про меня. Я считаю, что в прорубь могут нырять только те, у кого все в порядке со здоровьем, и кто уже не один месяц занимается подготовкой.

Как ты относишься к массовой традиции ныряния в прорубь на Крещение?

Нейтрально. Если кто-то хочет нырять в прорубь – я буду поддерживать человека, и радоваться за него, чтобы у него все было хорошо. Я в прорубь не ныряю, а муж мой ныряет. В этом году нырнем вместе в океан.

Расскажи о своем первом погружении на Крещение?

В прошлом году сказала мужу: «Богдан, сегодня Крещение, давай нырну». Главное же, чтобы в открытый водоем, а не только в ледяную воду. Мне понравилось: комфортно и тепло.

Как относишься к тому, что некоторые семьи ныряют в прорубь вместе с детьми?

Я считаю, что во всем должен быть здравый смысл. И если ты хочешь нырять в ледяную воду в этот день – ныряй, но у твоего ребенка должен быть выбор.

Ты приверженец закаливания? Приучаешь ли к этому ребенка?

Я за здоровое закаливание. У меня ребенок плавает в бассейне с четырех месяцев. Сын и самостоятельно плавать начал раньше, чем ходить. Ребенок у меня ходит с дедушкой в баню, также они делают контрастные души. Мы ходим в бассейн, где не всегда теплая вода, но подвергать ребенка стрессу с ледяной водой – я считаю неправильно.

Посоветуй, как правильно подготовиться к зимним купаниям?

Тут главное регулярность, как говорит тренер сына. Если ты каждый день хоть немного занимаешься спортом, практикуешь контрастные души, значит, твой организм уже немного подготовлен ко всему. Но главное – подготовку начать заранее, минимум за год.

Не считаешь ли ты, что традиция ныряния в прорубь на Крещение многими сейчас воспринимается как мода?

Конечно, у нас же есть «попугайничество». У нас много кто смотрит по сторонам и думает – чем я хуже? Обязательно нужно нырнуть и сфотографироваться. Видела девочек, которые подбирали купальники, и заранее посещали солярий перед Крещением. Ко всему отношусь с юмором, но считаю, что у многих это скорее дань моды, чем порыв души.

Как и где ты встретишь Крещение в этом году?

В этом году на Крещение нырну в океан, хочу заняться дайвингом и поплавать с дельфинами. Считаю, что это здорово и здраво на Крещение. Ныряние — это зов души и сердца, и не важно, есть прорубь или нет.

У тебя есть собственные традиции, связанные с празднованием Крещения – расскажи о них?

Крещение — это прекрасный праздник. Мы Дамира крестили на Крещение, хотя это вышло случайно. Когда выбирали дату, даже не думали об этом. В тот день было минус 22 градуса. Люди ходили укутанные и мы немного переживали за сына. Но был Святой праздник и ребенок был абсолютно здоров целый год, как и положено.

Как ты обычно проводишь этот день?

В этом году буду плавать. И всех зазываю делать религиозные вещи не для социальных сетей, а для себя. Делайте все с душой, с любовью, с верой! С Крещением вас!