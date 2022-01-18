Назван самый несексуальный знак Зодиака

18 января 2022 16:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Назван самый несексуальный знак Зодиака
Назван самый несексуальный знак Зодиака
pixabay.com

Астрологи рассказали, какой знак Зодиак обладает низкой сексуальностью, а в постели пассивен.

Звездочеты убеждены, что не повезло развить свою сексуальную энергию и привлекательность до высоких показателей именно Козерогу.

Эти люди могут многого добиваться на работе, строить умопомрачительную карьеру, но в интимном плане они очень холодные.  

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Козероги не любят эксперементировать, предпочитают традиционные и испытанные множество раз способы получения удовольствия со своим любимым.

Не каждый человек сможет ужиться в постельном плане с Козерогом, ему нужен консерватор, амбициозный в профессии, но покладистый с традиционными взглядами в постели. Неплохой партией для Козерога астрологи называют Рыб. 

Напомним, 

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