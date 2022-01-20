Лунный гороскоп на 20 января 2022 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 20 января 2022 года для всех знаков Зодиака

Луна находится в знаке Зодиака Лев.

Период лунного Льва считается благоприятным для энергичных и действенных начинаний, можно организовывать и участвовать как в спортивных, так и в культурно-массовых мероприятиях. Общение будет идти хорошо.

Многих людей тянет к общению и развлечениям. В эти дни практически все увеселительные заведения получают стабильный доход.

Наступил восемнадцатый лунный день, он неблагоприятный, сопряженный с неожиданными проблемами. Чтобы решить такую проблему, придется потратить максимум времени и проявить сдержанность.

Будьте благоразумным и не проявляйте негативные эмоции.

Напомним,