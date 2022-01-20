Лунный гороскоп на 20 января 2022 года для всех знаков Зодиака

20 января 2022 00:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 20 января 2022 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 20 января 2022 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Луна находится в знаке Зодиака Лев.

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Период лунного Льва считается благоприятным для энергичных и действенных начинаний, можно организовывать и участвовать как в спортивных, так и в культурно-массовых мероприятиях. Общение будет идти хорошо.

Многих людей тянет к общению и развлечениям. В эти дни практически все увеселительные заведения получают стабильный доход. 

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Наступил восемнадцатый лунный день, он неблагоприятный, сопряженный с неожиданными проблемами. Чтобы решить такую проблему, придется потратить максимум времени и проявить сдержанность.

Будьте благоразумным и не проявляйте негативные эмоции. 

Напомним, 

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